محمد بن زايد: ستظل مصر العمق الاستراتيجي للعرب وبوابة السلام للمنطقة

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

أفاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، بأن دولة مصر تمضي بثبات نحو مزيد من التنمية والازدهار، وإنها ستظل العمق الاستراتيجي للعرب وبوابة السلام والاستقرار للمنطقة.

وقال سموه في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "زرت وأخي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مدينة العلمين الجديدة واطلعنا على المشاريع السياحية والمباني والمرافق الحكومية قيد الإنشاء.. الشقيقة مصر تمضي بثبات نحو مزيد من التنمية والازدهار".

وأضاف سموه بعد زيارته لمتحف العلمين العسكري: "سعدت برفقة أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة متحف العلمين العسكري الذي زاره الوالد المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه في عام 1992.. المتحف سجل يوثق تاريخ معارك العلمين الفاصلة التي نشبت خلال الحرب العالمية الثانية.. ستظل مصر العمق الاستراتيجي للعرب وبوابة السلام والاستقرار للمنطقة".