"طرق دبي" تطرح 90 رقما مميزا في مزادها العلني الـ 101

المصدر: دبي - وام

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات طرح (90) رقما ثنائيا وثلاثيا ورباعيا وخماسيا للوحات المركبات المميزة من الفئات (I-J-K-L-M-N-P-Q-R-S-T-Y-W-Z) وذلك في مزاد علني جديد رقم 101 .

ويبدأ التسجيل في المزاد اعتباراً من 31 مارس الجاري فيما ينطلق المزاد يوم 6 أبريل المقبل الساعة الرابعة والنصف عصرا في فندق هيلتون في مدينة الحبتور في دبي.

وقال جمال السادة مدير إدارة ترخيص المركبات في مؤسسة الترخيص أن هيئة الطرق والمواصلات من خلال طرح الأرقام المميزة للمركبات في مزاداتها العلنية والإلكترونية تحرص على اتباع استراتيجية فعّالة قائمة على خطط مدروسة وتستند إلى نوع من الحيادية والشفافية وإتاحة الفرص المتكافئة لعشّاق الأرقام المميزة الذين يسعون إلى اقتنائها من خلال مزادات الهيئة .

وسيخضع بيع الأرقام في هذا المزاد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5% وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي فضلا وايداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 25 ألف درهم إضافة إلى 120 درهما تدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين "أم الرمول البرشاء ديرة" كما يمكن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو من خلال التطبيق دبي درايف.