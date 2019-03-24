"فيس بوك": غيروا كلمة السر فورا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أقر موقع "فيس بوك" بوجود خطأ عرّض حسابات مستخدميه لخطر الاختراق، ونصح بضرورة تغيير كلمة السر الخاصة بالمستخدمين على الفور.

واعترفت فيس بوك بذلك في مدونة نشرتها، بعنوان "الاحتفاظ بكلمات المرور محمية"، إذ أكد إنه اكتشف كلمات مرور لمستخدمين تم حفظها على النظام دون تشفير.

وكان فيس بوك قد اكتشف بالصدفة في نهاية يناير الماضي وثيقة تحوي كلمات سر غير مشفرة متاحة لموظفي الشركة الذين يزيد عددهم على 20 ألف موظف. قبل أن تنشر بيانا في منصف مارس الحالي حيث أوضحت الشركة أنه لا يوجد خطر فعلي على المستخدمين، حيث أنه تم تسجيل هذه البيانات دون قصد، وأنها لم تجد أي دلائل على سوء استخدامها من قبل موظفيها.

وشدد خبراء أمن المعلومات في موقع ستاندرد البريطاني أيضا على ضرورة تغيير كلمات المرور وتحديثها بشكل منتظم، لا سيما بعد وقوع خرق للبيانات. وأوصوا باستخدام كلمة مرور قوية، بعيدا عن تاريخ الميلاد أو اسم الشريك.وعدم استخدام عبارات شائعة مثل "123456" أو غيرها من الكلمات سهلة التخمين. وتتمثل إحدى الطرق لضمان قوة كلمة المرور إلى حد ما في المزج بين الأحرف، مثل إضافة الأرقام والأحرف الصغيرة والأحرف الكبيرة والرموز، بحسب الموقع الإخباري.