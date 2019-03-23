السودان: ماس كهربائي وراء اندلاع حريق بالقصر الرئاسي القديم في الخرطوم

المصدر: الخرطوم -د ب أ

قالت الرئاسة السودانية،إن قوات الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق محدود شب داخل مباني القصر الرئاسي القديم, في قلب العاصمة السودانية الخرطوم.

ولم تشر الرئاسة إلى وقوع أية إصابات جراء الحادث.

وقال الأمين العام لرئاسة الجمهورية السودانية محمد محمد صالح، في بيان صحفي اليوم، إن الحريق شب في عدد محدود من مكاتب القصر الرئاسي القديم في الطابق الثاني نتيجة ماس كهربائي، مشيرا إلى أن معظم مباني القصر القديم غير مستعملة حاليا لانتقال إدراتها إلى المباني الجديدة.

يذكر أن إدارة القصر الرئاسي القديم انتقلت مؤخرا لمبنى مجاور يعرف باسم القصر الرئاسي الجديد، شيدته الصين كهدية للحكومة السودانية.

وكانت تقارير أفادت باندلاع حريق داخل مباني القصر الرئاسي القديم بوسط العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال شهود عيان، إن ألسنة الدخان تصاعدت بشكل كثيف من داخل الجهة الجنوبية للقصر الرئاسي القديم, وعمدت القوات النظامية على إغلاق الطرق التي تقود إلي القصر وتحويل مسار السيارات.