مدمرة بريطانية تتوجه إلى لبنان لمهمة عسكرية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ينتظر لبنان في الأيام الثلاثة المقبلة وصول المدمرة البريطانية "HMS Dragon" التي تزور بيروت للمرة الأولى وذلك في إطار التعاون العسكري المشترك بين القوات البريطانية واللبنانية.

وستصل المدمرة التابعة للبحرية الملكية البريطانية إلى مرفأ بيروت يوم الاثنين المقبل وستبقى راسية لمدة ثلاثة أيام.

وستستضيف السفينة الملكية العديد من الفعاليات، أهمها التدريب مع البحرية اللبنانية وعرض للقدرات البحرية البريطانية للبنانيين.

من جهته، رحب وزير الدفاع البريطاني غافن ويليامسون بزيارتها إلى لبنان مؤكدا أن زيارة السفينة الملكية البريطانية هي إشارة التزام المستمر بلبنان قوي ومستقر، وهو شريك موثوق به. وقال "لقد أثبتت المملكة المتحدة ذلك من خلال الاستثمار في أفواج الحدود البرية اللبنانية والتدريبات الدورية التي تقوم بها الفرق العسكرية البريطانية للقوات المسلحة اللبنانية، مما يسهم في نجاحاتها الكبيرة، بما في ذلك طرد "داعش" الإرهابي في عام 2017". المصدر: سبوتنيك