بالفيديو.. أرسنال يجري تدريباته في دبي استعدادا لملاقاة النصر

المصدر: متابعة موقع "الإمارت اليوم"

نشر المكتب الاعلامي لحكومة دبي مقطع فيديو لفريق أرسنال لكرة القدم، الذي وصل أمس إلى دبي، وهو يجري تدريباته استعدادا لملاقاة نادي النصر في مباراة ودية يوم 26 من مارس الجاري.

وكان فريق أرسنال وصل، أمس إلى مطار دبي الدولي قادما من لندن، على متن إحدى طائرات الإمارات A380، استعداداً لخوض مباراة ودية أمام فريق النصر، وللمشاركة في الافتتاح الرسمي لاستاد آل مكتوم الثلاثاء المقبل.

فريق آرسنال الإنجليزي يجري تدريباته في دبي استعداداً لملاقاة نادي النصر في مباراة ودية يوم 26 من مارس الجاري. #ArsenalInDubai pic.twitter.com/KjsMoYMahN — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 22, 2019