جرحى عديدون في إطلاق نار بمدينة أوتريخت في هولندا

المصدر: أمستردام-رويترز

أعلنت الشرطة الهولندية، الإثنين، أن أشخاصاً عديدين أصيبوا بجروح في اطلاق نار على ترامواي في مدينة أوتريخت الهولندية، فيما أشارت وسائل الاعلام المحلية الى أن شرطة مكافحة الارهاب وصلت الى المكان.

وقالت الشرطة على حسابها على «تويتر»: «حادث إطلاق نار، هناك تقارير عن جرحى عديدين»، مضيفة أنه «حادث إطلاق نار في ترامواي. لقد تم إرسال مروحيات عدة لتقديم المساعدة».



