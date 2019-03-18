مفاجأة..عائلة مؤسس هواوي تكره اسم الشركة و تستخدم هذا الجوال

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشف مؤسس شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات رين زنغفاي، أن أفراد عائلته يستخدمون هواتف ومنتجات آبل بدلًا من استخدام هواوي.

وأكد في مقابلة مع شبكة تلفزيون "سي تي في" الكندية، أن ستيف جوبز "إنسان عظيم غيّر وجه المجتمع الإنساني".

وأشار إلى أنه يكره الاسم الذي اختاره لشركته؛ فيما لم تسعفه الذاكرة في معرفة سبب اختياره لاسم "هواوي" الذي يعني "الإنجازات الصينية"؛ لكنه لم يستطع التخلي عن هذا الاسم الذي أصبح يساوي المليارات من الدولارات.

وكشف "زنغفاي" الذي يلاحقه ماضيه العسكري دائمًا، أن ابنته الرئيسة المالية في الشركة مينغ وانتشو، كانت تريد أن تستقيل قبل أشهر من أزمة اعتقالها التي حصلت في كندا.

ويرى زنغفاي في ابنته مديرة جيدة فقط، ولكنها ليست وريثة لمنصبه، حيث إنها لا تمتلك الخبرات المطلوبة لإدارة دفة الشركة التي تحتاج أن تمتلك رؤية 20- 30 عامًا مستقبلية.