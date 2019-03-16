النتائج الأولية للتحقيق بفاجعة وفاة الرضع في تونس

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكدت اللجنة الطبية للتحقيق في حادثة وفاة الرضع في تونس، أن العدد النهائي للمتوفين في مركز التوليد بأحد مستشفيات العاصمة في الفترة بين 4 و15 مارس، بلغ 22 حالة، من بينهم 15 توفوا بسبب تعفن جرثومي.

أظهرت النتائج الأولية للتحقيق في حادثة وفاة الرضع في تونس أن "المستحضر الغذائي الذي تم تقديمه للرضع المتوفين احتوى على جرثومة"بحسب رئيس لجنة التحقيق علي الدوعاجي، الذي نفى في مؤتمر صحافي، أن تكون الأدوية والمستحضرات المستعملة فاسدة أو منتهية الصلاحية.

وقال الدوعاجي ان "بعض الرضع توفوا بعد 20 دقيقة من تناول المستحضر، وآخرين بعد ساعة، كما سجلت وفيات بعد ساعات"، مضيفا أن تسجيل وفاة 8 مواليد في يوم واحد، طرحت شكوكا بشأن حصول أعراض نتيجة المستحضر الغذائي، فتقرر إيقاف استعماله مع بقية الرضع.

ورجّح الدوعاجي إمكانية وجود تقصير بشري في هذه الحادثة، موضحا أن التعفن الجرثومي، وقع في إحدى مراحل خلط المستحضر الغذائي وقبل حقنه للرضع، مؤكدا أنه تم رفع عينات من المستحضر والكيس الذي يوضع داخله، وغلق الغرفة الخاصة بإعداد المستحضر للتحليل، الذي قد يستغرق الحصول على نتائجه ومعرفة مصدر التعفن الجرثومي بدقة، 15 يوما.

وشدّد الدوعاجي على عدم وجود أي تدخلّ من أيّ طرف في التحقيق، مؤكدا أن "اللجنة رفضت انضمام سياسيين إليها أرادوا المشاركة في التحقيقات، من أجل إبقائها بعيدا عن التجاذبات السياسية، كما تم اللجوء إلى مخابر محايدة للقيام بالتحاليل اللازمة، من بينها مخابر المستشفى العسكري".