ضبط آسيوي يصطاد في المناطق المحظورة

المصدر: أبوظبي

ضبطت الجهات المختصة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي ، شخص آسيوي لمخالفته قانون صيد الأسماك والكائنات البحرية، بارتكابه مخالفة الصيد باستخدام شباك الصيد والقراقير داخل احدى المحميات البحرية في منطقة الظفرة، وهي من المواقع المحظور الصيد بها وغير المصرح بدخولها.

وتؤكد شرطة أبوظبي على أن الصيد الجائر يهدد البيئة البحرية والثروة السمكية، ويعد من المخالفات التي يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات.

وتهيب شرطة أبوظبي بملاك الشاليهات متابعة سلوكيات وممارسات العاملين لديهم ، وتوعيتهم بضرورة الالتزام بالقانون وتعزيز ثقافة احترام القانون لديهم، وحثهم على البعد عن الصيد الجائر بإستخدام شباك الصيد والقراقير والممارسات الخاطئة ، والإبلاغ عن التجاوزات والممارسات الخاطئة، لكي لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

ولفتت شرطة أبوظبي إلى تعاونها الدائم والمستمر مع هيئة البيئة - أبوظبي وكافة الجهات المعنية؛ لتأمين المجتمع من المخاطر التي تتسبب فيها هذه المخالفات.