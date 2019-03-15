قطعة من حطام الطائرة الإثيوبية المنكوبة تشير إلى أنها كانت مُعدة للهبوط

المصدر: أديس أبابا - د ب أ

ثم العثور على جهاز يشبه "المسمار" ضمن حطام الطائرة الإثيوبية طراز "بوينج 737 ماكس 8" التي تحطمت يوم الأحد الماضي. وتشير القطعة إلى أن الطائرة كان جرى إعدادها مسبقا للهبوط.

كان دانيل إلويل، رئيس إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، أشار الأول من أمس ، إلى دليل لم يحدده عُثر عليه في موقع تحطم الطائرة باعتباره مبررا دفع الإدارة إلى تعليق تحليق طائرات هذا الطراز من بوينج مؤقتا، حسبما أفادت وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم.

والقطعة التي عثر عليها هي "عمود لولبي"، يستخدم في تحديد زاوية التوازن لرفع مقدمة الطائرة أو خفضها، وفقا للمصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته.

وأضاف المصدر أن الفحص المبدئي للقطعة وكيفية إعدادها أثناء الحادث يشير إلى أنها كانت معدة كي تدفع مقدمة الطائرة إلى أسفل.

كان تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية الأحد الماضي أسفر عن مقتل 157 شخصا.