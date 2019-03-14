روسيا وتونس تنضمان لقائمة الدول التي تحظر طائرات بوينج 737 ماكس

المصدر: وام - د ب أ

أعلنت كل من روسيا وتونس، مثل دول عدة، اليوم، عن حظر عبور طائرات بوينج 737 ماكس 8 فوق مجالها الجوي أو هبوطها في مطاراتها على خلفية حادث سقوط طائرة الخطوط الاثيوبية الأحد الماضي.

وأفادت وزارة النقل التونسية، في بيان لها، بأن القرار هو إجراء وقائي في انتظار تحديد الأسباب المباشرة واتخاذ تدابير السلامة في شأنها من قبل سلطة الطيران المدني لبلد المصنع.

ومن جانبها قالت الهيئة الفدرالية الروسية للطيران المدني إن "هيئة الطيران المدني أرسلت عبر وسائل اتصالات الطيران مذكرة بلاغ واخطرت شركات الطيران عن حظر تحليق طائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس" في أجواء روسيا الاتحادية حتى إشعار آخر ولحين صدور تعليمات جديدة بهذا الصدد ".

وسقطت طائرة الخطوط الأثيوبية وهي من نوع بوينج 737 ماكس8 بعد إقلاعها بدقائق من مطار اديس ابابا ما أدى إلى وفاة جميع ركابها وأفراد طاقمها البالغ عددهم 157 شخصا.

ويعد الحادث الثاني خلال أشهر بعد سقوط طائرة من نفس النوع تتبع شركة "لايون اير" الاندونيسية في البحر في أكتوبر ما أدى إلى وفاة 189 شخصا.