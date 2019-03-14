أفادت تقرير إخباري جزائري بأن طائرة عسكرية تحطمت ليلة الاربعاء بالمدرسة العليا للطيران " طفراوي" بولاية وهران غربي الجزائر.
ونقل موقع صحيفة " النهار" الإخباري الالكتروني عن مصادر رسمية قولها إن قائد الطائرة، وهو متدرب ، لقي حتفه في الحادث، لافتا إلى أن الطائرة كانت تجري تمارين ليلية بالمدرسة العليا للطيران " طفراوي".
ولم يصدر أي تعليق حتى الان عن وزارة الدفاع بخصوص هذه الحادثة.
تحطم طائرة عسكرية ومقتل قائدها غربي الجزائر
أفادت تقرير إخباري جزائري بأن طائرة عسكرية تحطمت ليلة الاربعاء بالمدرسة العليا للطيران " طفراوي" بولاية وهران غربي الجزائر.