تحطم طائرة عسكرية ومقتل قائدها غربي الجزائر

المصدر: الجزائر -د ب أ

أفادت تقرير إخباري جزائري بأن طائرة عسكرية تحطمت ليلة الاربعاء بالمدرسة العليا للطيران " طفراوي" بولاية وهران غربي الجزائر.

ونقل موقع صحيفة " النهار" الإخباري الالكتروني عن مصادر رسمية قولها إن قائد الطائرة، وهو متدرب ، لقي حتفه في الحادث، لافتا إلى أن الطائرة كانت تجري تمارين ليلية بالمدرسة العليا للطيران " طفراوي".

ولم يصدر أي تعليق حتى الان عن وزارة الدفاع بخصوص هذه الحادثة.