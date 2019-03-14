مهرجان للحيوانات الأليفة في أبوظبي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ينطلق غداً في العاصمة أبوظبي مهرجان للحيوانات الأليفة تستضيفه جزيرة ياس في ميدان دو من الساعة 3 مساءً وحتى نهاية اليوم، ليتسنى لمحبي الحيوانات الأليفة اصطحاب حيواناتهم للمشاركة في المهرجان الذي يتضمن العديد من الفقرات والمنافسات الترفيهية.

ورحبت إدارة مرسى ياس مارينا في جزيرة ياس بجميع المشاركين في المهرجان، وستوفر لهم العديد من الخيارات الترفيهية بداية من ساعات الصباح الأولى استعداداً للمهرجان، حيث يمكن للضيوف قضاء أوقات ممتعة بصحبة حيواناتهم الأليفة.

ويعتبر "مهرجان أبوظبي للحيوانات الأليفة" مناسبةً شتوية مثيرة لاهتمام محبي الحيوانات للتنزه والاستمتاع بجولة غير تقليدية على طول الواجهة البحرية في مرسى ياس مارينا، قبل بدء فقرات ومنافسات المهرجان السنوي.