طقس الغد .. غائم جزئيا مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة

المصدر: الامارات اليوم - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا خاصة شمالا مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة ليلا و في صباح الغد الباكر والرياح جنوبية غربية معتدلة تتحول إلى شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحيانا على البحر، مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

و حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 25 - 40 كم / ساعة، تصل إلى 55 كم / ساعة على البحر.. و الخليج العربي مضطرب الموج - يصبح شديد الإضطراب ويحدث المد الأول عند الساعة 14:42 والمد الثاني عند الساعة 03:23، أما الجزر الأول عند الساعة 08:34 والجزر الثاني عند الساعة 21:01.. و بحر عمان مضطرب الموج يصبح شديد الإضطراب أحيانا ويحدث المد الأول عند الساعة 11:37 والمد الثاني عند الساعة 23:34 الجزر الأول عند الساعة 17:23 والجزر الثاني عند الساعة 06:00.