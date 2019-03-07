ميسي يعود لتشكيلة الأرجنتين لأول مرة منذ كأس العالم

المصدر: الأرجنتين - رويترز

قال ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين، اليوم، إن القائد ليونيل ميسي عاد لتشكيلة المنتخب لأول مرة منذ كأس العالم لكرة القدم في روسيا العام الماضي وسيخوض مباراة ودية واحدة على الأقل ضد فنزويلا والمغرب هذا الشهر.

ولم يلعب مهاجم برشلونة أي مباراة دولية منذ الخروج من دور 16 في كأس العالم على يد البطلة فرنسا لحصوله على راحة بعد مشاركة محبطة للاعب الحاصل على الكرة الذهبية خمس مرات. وقال سكالوني للصحفيين في بوينس أيرس "تم اختيار ليو. سنقرر لاحقا إن كان سيلعب مباراة أو مباراتين. سأتخذ القرار".

وميسي هو الهداف التاريخي للأرجنتين برصيد 65 هدفا لكنه يواجه انتقادات غالبا لعدم تقديم نفس مستواه في برشلونة مع منتخب بلاده.

وانضم ميسي إلى تشكيلة تضم أربعة من حراس المرمى وعشرة لاعبين محليين لكنها لا تضم سيرجيو أجويرو أو جونزالو هيجوين أو ماورو إيكاردي.