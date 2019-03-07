الملكة إليزابيت تنشر أول صورة لها على "أنستغرام"

نشرت ملكة بريطانيا إليزابيت الثانية أول صورة لها على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" بعد زيارتها إلى متحف العلوم في لندن.
Today, as I visit the Science Museum I was interested to discover a letter from the Royal Archives, written in 1843 to my great-great-grandfather Prince Albert. Charles Babbage, credited as the world’s first computer pioneer, designed the “Difference Engine”, of which Prince Albert had the opportunity to see a prototype in July 1843. In the letter, Babbage told Queen Victoria and Prince Albert about his invention the “Analytical Engine” upon which the first computer programmes were created by Ada Lovelace, a daughter of Lord Byron. Today, I had the pleasure of learning about children’s computer coding initiatives and it seems fitting to me that I publish this Instagram post, at the Science Museum which has long championed technology, innovation and inspired the next generation of inventors. Elizabeth R. PHOTOS: Supplied by the Royal Archives © Royal Collection Trust / Her Majesty Queen Elizabeth II 2019
وشاركت الملكة، على حساب العائلة الرسمي على انستغرام، صورة لرسالة من المخترع وعالم الرياضيات تشارلز بابيج في القرن التاسع عشر إلى الملكة فيكتوريا والأمير ألبرت.
وقالت الملكة اليزابيت تعليقا على الصورة: "اليوم ، عندما زرت متحف العلوم، كنت مهتمة باكتشاف رسالة من الأرشيف الملكي، كُتبت في عام 1843 إلى جدي الأكبر الأمير ألبرت".
وأضافت موضحة: "قام تشارلز باباج، الذي يُعتبر أول رائد كمبيوتر في العالم، بتصميم "محرك الفرق"، والذي أتيحت الفرصة للأمير ألبرت لرؤية نموذج أولي عنه في يوليو 1843. وفي الخطاب، أخبر باباج الملكة فيكتوريا والأمير ألبرت عن اختراعه "المحرك التحليلي" الذي تم الاعتماد عليه لإنشاء أول برامج الكمبيوتر من قبل أدا لوفليس، ابنة اللورد بايرون".
وأضافت الملكة: "اليوم، كان من دواعي سروري أن أتطلع على مبادرات ترميز الكمبيوتر للأطفال، ويبدو لي أنه من الملائم أن أنشر هذا في موقع "أنستغرام"، من متحف العلوم الذي طالما دافع عن التكنولوجيا والابتكار وألهم الجيل القادم من المخترعين".
ويشار إلى أن الحساب الرسمي للعائلة المالكة على إنستغرام تم إطلاقه عام 2013 ويتابعه 4.6 ملايين شخص.