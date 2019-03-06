الطقس المتوقع في الدولة غداً

المصدر: أبو ظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً بوجه عام ومغبرا أحياناً، رطبا ليلاً وفي الصباح على بعض المناطق الداخلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

وحركة الرياح شمالية غربية / 20 - 35 كم / ساعة، تصل إلى 45 كم / ساعة على البحر. والخليج العربي: مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:37 والمد الثاني عند الساعة 02:40، أما الجزر الأول عند الساعة 20:18 والجزر الثاني عند الساعة 08:02 .بحر عمان: متوسط - مضطرب الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:16 والمد الثاني عند الساعة 22:48 الجزر الأول عند الساعة 16:27 والجزر الثاني عند الساعة 05:03 .