محمد بن راشد: ميدان العمل في الإمارات مليء بالحركة والنشاط والمشاريع الكبرى

المصدر: متابعات موقع "الإمارات اليوم"

استكمل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، جولاته الميدانية، حيث أشار إلى أن ميدان العمل في الإمارات مليء بالحركة والنشاط والمشاريع الكبرى.

وقال سموه، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «استكملنا اليوم جولاتنا الميدانية.. اعتمدنا إنشاء سدود مياه جديدة، وإنشاء شبكة مياه اتحادية وربطها مع أبوظبي ودبي، وخصصنا ٥.٨ مليارات درهم لمشاريع الطاقة والمياه في المناطق الشمالية، واعتمدنا محطة كهرباء بالطاقة الشمسية ومحطة لتحلية ١٥٠ مليون جالون لإمارة أم القيوين خلال عامين».

وأضاف سموه: «ميدان العمل في الإمارات مليء بالحركة والنشاط والمشاريع الكبرى.. نحن نستعد لمرحلة تنموية جديدة.. وجولاتي في الميدان هي طريقة عملي.. وأسلوب إدارتي.. وتقليد ورثته عن زايد وراشد لن أتوقف عنه».