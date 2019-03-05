محمد بن راشد: سعيد بلقاء أول رائدي فضاء إماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حساب سموه على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، في ديسمبر 2017، أطلقنا برنامج الإمارات لرواد الفضاء وبدأنا مشواراً يعكس طموحات شبابنا وتطلعاتهم الكبيرة ورغبتهم في تحدي المستحيل... اليوم سعيد بلقاء أول رائدي فضاء إماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي. في 25 سبتمبر المقبل بإذن الله سترتفع راية دولة الإمارات العربية المتحدة في محطة الفضاء الدولية...ثقتنا بشبابنا وقدرتهم على الإنجاز كبيرة. اليوم لدينا ميدان جديد للتنافس وتحقيق الريادة من جديد لشعبنا ودولتنا.