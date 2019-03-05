بالفيديو.. محمد بن راشد: التنمية واحدة ..والرؤية واحدة.. والتراب واحد

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حساب سموه على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، استكملنا اليوم جولاتنا الميدانية في ربوع الوطن... معتمدين مليار درهم لمشاريع البنية التحتية في إمارة الفجيرة .. ومجمع سكني بقيمة 400 مليون درهم في خورفكان ... بالاضافة لمدارس ومراكز رعاية صحية وطرق داخلية ومباني مجتمعية في الساحل الشرقي لدولة الامارات.

وأضاف سموه "هناك إمكانيات تنموية ضخمة في المنطقة الشرقية .. والحكومة الاتحادية ستكون داعم وممكن ومسّرع للتنمية في كافة مناطق الدولة ... التنمية واحدة ..والرؤية واحدة.. والتراب واحد".

محمد بن راشد: استكملنا اليوم جولاتنا الميدانية في ربوع الوطن.. معتمدين مليار درهم لمشاريع البنية التحتية في إمارة الفجيرة.. ومجمع سكني بقيمة 400 مليون درهم في خورفكان.. بالاضافة لمدارس ومراكز رعاية صحية وطرق داخلية ومباني مجتمعية في الساحل الشرقي لدولة الامارات. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/SYop1k0AGq — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 5, 2019