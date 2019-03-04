العثور على المغني كيث فلينت ميتا في منزله

المصدر: لندن -د ب أ

توفي اليوم الاثنين، المغني البريطاني، كيث فلينت، عضو فريق "بروديجي" البريطاني، عن عمر ناهز 49 عاما.



وأفادت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية الشعبية بأنه قد تم العثور على المغني الشهير، ميتا بمنزله في إسيكس صباح اليوم الاثنين.



وقد أكد المتحدث باسم شرطة إسيكس نبأ وفاة فلينت، مشيرا إلى عدم التعامل مع الوفاة بوصفها محل اشتباه. ومن المقرر أن يتم إعداد ملف بشأن الوفاة للطب الشرعي.



وقد صار فلينت واحدا من أشهر الشخصيات الموسيقية في المملكة المتحدة في تسعينيات القرن الماضي، بسبب مظهر شعره المميز وتحديقه كثيرا بطريقة حادة.

وكان قد انضم إلى فريق "بروديجي" كراقص، ثم أصبح في وقت لاحق المغني الرئيسي إلى جانب مغني الراب، مكسيم.

(د ب أ) ت ع/ حص