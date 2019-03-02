حريق يودي بحياة 5 أشخاص في ألمانيا

المصدر: نورنبرج -د ب أ

وبحسب بيانات الشرطة، اندلع الحريق في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وقالت متحدثة باسم الشرطة: "كان هناك تسعة أشخاص في المبنى وقت وقوع الحريق صباح اليوم".

وانطلقت فرق الإنقاذ بأعداد كبيرة إلى مكان الحريق. وتم إنقاذ أربعة أشخاص.

وقالت المتحدثة: "لا يمكننا قول شيء الآن مطلقا عن سبب اندلاع الحريق".

يُذكر أن حريقا آخر أودى بحياة خمسة أشخاص في شباط/فبراير الماضي بولاية راينلاند-بفالتس. وتم العثور على جثث لثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 43 و 45 عاما وامرأتين (كلتيهما 54 عاما) في علية المنزل. وكان السبب في الحريق بقايا تبغ مشتعل في النفايات.