شرطة دبي تنظم حملة" معاً.. نقضي على السمنة"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تماشياً مع فعاليات المبادرة الرياضية "الروح الإيجابية" التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي في إطار مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، "مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية"، نظمت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة حملة توعوية صحية رياضية تحت شعار " معاً ... نقضي على السمنة " وذلك في نادي الضباط بمنطقة القرهود.

وحول الحملة، أكدت رئيس قسم الوعي الرياضي في إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع فاطمة أبو حجير، أنها تهدف إلى التعريف بالسمنة وأسبابها والأمراض الناتجة عنها وطرق الوقاية منها والتوعية بكيفية اتباع نظام غذائي صحي.

وأشارت إلى أن الحملة شملت توعية الطلبة بأهمية ممارسة النشاط البدني ونشر الوعي الرياضي بينهم، مبينةً أن الحملة تضمنت محاضرة صحية قدمها أطباء مختصين في مجال الأغذية الصحية، وركن خاص للأغذية الصحية، ومسابقات رياضية، وعروض ترفيهية، وتنفيذ نشاط (10000) خطوة لعدد (8000) طالب وطالبة وأصحاب الهمم بمشاركة جميع مدارس الدولة.