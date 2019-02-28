مدينة إيطالية تفرض على السائحين رسوم دخول

المصدر: البندقية-رويترز

صوت مجلس مدينة البندقية بفرض رسوم دخول على الزوار للمساهمة في تمويل الاعتناء بالمدينة الإيطالية الجميلة التي يتوافد عليها الكثير من السائحين وتعد من مواقع التراث العالمي.

ويقصد نحو 25 مليون سائح المدينة العائمة سنويا بينهم نحو 14 مليونا يقضون فيها يوما واحدا فقط. ويأتي الكثيرون إلى البندقية للتنزه مما يعني حرمان متاجر المدينة من أي دخل.

وصدق أعضاء المجلس بأغلبية ساحقة على فرض رسوم الدخول وذلك خلال اجتماع مساء الثلاثاء قائلين إن كل من يأتي إلى البندقية لقضاء يوم سيدفع ثلاثة يورو (3.42 دولار) هذا العام حتى يسمح له بدخول المدينة.

وسيزيد المبلغ إلى ما يتراوح بين ستة وعشرة يورو مع مطلع عام 2020 وفقا لرواج حركة السياحة وقت الزيارة.

وقال رئيس البلدية لويجي بروجنارو الذي تصدر هذه الجهود ”إنها نقطة تحول مهمة في إدارة تدفقات السائحين على البندقية“.

وتراجع عدد سكان البندقية بسرعة خلال العقود القليلة الماضية إذ انخفض من زهاء 175 ألفا في أعقاب الحرب العالمية الثانية إلى نحو 50 ألفا اليوم. ويشكو السكان كثيرا من تدفق السائحين بكثافة على مدينتهم فيما يتحملون هم تكاليف النظافة والأمن.

ولم يوضح مجلس المدينة كيفية تحصيل هذه الرسوم في البداية لكن بروجنارو أشار إلى أن شركات النقل التي تأتي بالزوار ستضيف الرسوم إلى قيمة التذكرة.

وسيُعفى من الرسوم السائحون الذين يقضون الليل في الفنادق المحلية التي تضيف بالفعل ضرائب على أسعارها والأطفال أقل من ست سنوات.