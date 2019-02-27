بالفيديو.. قتلى وجرحى اثر اندلاع حريق في محطة قطارات القاهرة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اندلع حريق في محطة القطارات الرئيسية بالقاهرة، نتيجة اصطدام قطار بأحد الأرصفة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

من جانبها أفادت "رويترز" على حسب مصدر طبي أن 10 أشخاص على الأقل قتلوا وأُصيب أكثر من 20 آخرون حادث اندلاع حريق بمحطة القطارات الرئيسية في القاهرة، اليوم.

وقال شاهد لرويترز إن انفجارا وقع عندما ارتطم القطار بحاجز حديدي في محطة مصر للقطارات الواقعة بميدان رمسيس في وسط القاهرة.

في سياق متصل قالت جريدة الوطن المصرية عبر موقعها الإلكتروني إن مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد المصرية أعلن عن مصرع 15 شخص وإصابة نحو 25 آخرين، جراء اصطدام جرّار أحد القطارات بصدادة حديدية برصيف 11 بمحطة مصر برمسيس، مشيرا إلى أن 8 سيارات مطافى وصلت مقر الهيئة للسيطرة على الحريق والتعامل معها، فيما فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول موقع الحريق، ومنعت المواطنين المصريين من الاقتراب منه.