بالفيديو.. الإمارات تتكفل بعلاج طفلتين في لبنان عاجزتين عن الحركة

المصدر: ابوظبي - الامارات اليوم

تكفل الهلال الأحمر الاماراتي بعلاج طفلتين سوريتين في لبنان تعانيان من شلل بسبب نقص في وصول الأوكسجين إلى الدماغ، وتعهد بتأمين الأدوية اللازمة لهما وشراء كراسي متحركة لمساعدتهما في احتياجاتها الخاصة.

وزار سفير الإمارات‬ في بيروت حمد سعيد الشامسي على الأثر منزل الطفلتين صفا ومروى الظاهر ,واطلع على وضعهما الصحي وما تحظيان به من عناية، فيما أعرب ذوو الطفلتين عن بالغ شكرهما الي قيادة دولة الامارات على هذه اللفتة الانسانية الكريمة.

شاهد الفيديو:

الإمارات تتكفل بعلاج طفلتين في #لبنان ⁧وتأمين الأدوية اللازمة وشراء كراسي متحركة لمساعدتهما#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/pcouFkyD29 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 27, 2019