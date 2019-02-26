ماذا حدث لتسعيني شرب "اللبن"!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

شرب جد تسعيني عن طريق الخطأ ربع دلو من الطلاء، دون أن تظهر عليه أي مؤشرات الانزعاج من الطعم الغريب حيث اعتقد أنه يشرب لبن، كما ذكرت صحيفة مترو البريطانية.

ونشرت حفيدة الجد بوبي، أليكس ستاين، على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة له بعد أن تناول "اللبن العجيب" معلقة "لقد تناول جدي ربع دلو الطلاء اليوم، معتقدا أنه يشرب اللبن، دون حتى أن يدرك طعمه المختلف"!.

وأضافت أليكس على صورة أخرى للطلاء "إنه دلو الطلاء الأخضر الفاتح، أو ذات اللون الزيتوني الفاتح، الذي تناول بوبي حوالي ربعه، غير مدرك أنه ليس لبنا".

وقالت الحفيدة لاحدى المواقع الإلكترونية "إن جدي يعشق اللبن، أعني أنه يعيش من أجل اللبن.. إن والدتي تشتري ما لا يقل عن 7 علب من لبن دانون بطعم الفانيلا كل أسبوع".

ونالت تغريدتها على تويتر انتشارا واسعا فيما يحاول المتابعون معرفة "طعم اللبن" الذي اعتقده الجد بوبي، وتراوحت بين طعم الفستق الحلبي والشوكولاتة بالنعنع.

لكن أليكس أوضحت أن جدها يحب أن يمتع الآخرين ويرسم البهجة على وجوههم، مشيرة إلى أنه لا يهتم لما إذا كان الناس يضحكون عليه أو من أجله.

وبعد أن نال بوبي على شهرة واسعة قرر انشاء حساب عبر انستغرام وعلق فيه قائلاً "من الواضح أنني تناولت الطلاء هذا الصباح.. سحقا.. لقد كان طعمه أفضل من طعم اللبن بكثير.. لا أسف ولا اعتذار".

وأضاف أن الطبيب المسؤول عن حالات التسمم في العيادة اندهش من تمتع الجد بصحة جيدة حيث أنه لم يصب بأي مكروه.