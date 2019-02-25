حمدان بن محمد: اليوم نجني ثمار ما زرعه الشيخ زايد فينا لاستكشاف الفضاء

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم، إن الإمارات تجني ثمار ما زرعه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وقال سموه في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " قبل أكثر من 4 عقود، زرع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الطموح في أبناء الوطن لاستكتشاف الفضاء ... الآن وبحمد الله لدينا برنامج فضاء طموح وبشهادات عالمية فنحن نصنع الأقمار الصناعية بسواعد وعقول أبناء الإمارات ونعمل على مشروع "مسبار الأمل" إلى كوكب المريخ".

وأضاف سموه: "اليوم نجني ثمار طموح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وتوجيهات ومتابعة قيادتنا الرشيدة مع إعلان مركز محمد بن راشد للفضاء ارسال أول رائد فضاء إماراتي في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية بتاريخ 25 سبتمبر 2019.