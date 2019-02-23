أحوال الطقس في الدولة اليومين المقبلين

المصدر: موقع الإمارات اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل إمتداد منخفض جوي سطحي على الدولة ومعظم مناطق شبه الجزيرة العربية، مصحوب بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وأن الطقس غدا سيكون غائما جزئياً بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للارتفاع على بعض المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

أما الرياح فستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 – 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

وتوقع المركز أن يكون الطقس في اليومين المقبلين غائما جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار والاتربة على بعض المناطق المكشوفة، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وبحر عمان.