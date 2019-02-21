دبي تعلن عن احتفالات خاصة بالعيد الوطني الكويتي الـ 58

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفالاً باليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة، تستضيف دبي مجموعة متنوعة من الفعاليات في كل أنحاء المدينة. وتتضمن الاحتفالات بهذه المناسبة المميزة عروض الألعاب النارية التي ستضيء swyp كانتين الشاطئ خلف سنسيت مول، ودبي فستيفال سيتي مول عند الساعة 8.15 مساءً. أما برج خليفة فسيستضيف عرضاً عالمياً احتفالاً بالعيد الوطني الـ58 للكويت، وذلك عند الساعة 7.10 و8.45 و9.10 و10.10 مساءً. هذا وسيتخلّلswyp كانتين الشاطئ العديد من النشاطات مثل عروض الطهي للشيف ليلى فتحالله وتسنيم، وعروض راقصة، وعطور وحلويات كويتية للجميع.

وتضم الاحتفالات أيضاً مجموعة متنوعة من النشاطات الترفيهية العائلية والعروض الحية والثقافية وغيرها الكثير. وتنظّم مدينة الطفل في حديقة الخور برامج مميزة للعائلات الكويتية من 21 إلى 25 فبراير، فيما تقدّم دبي باركس آند ريزورتس عرضاً على التذاكر الإلكترونية في الكويت والتي تتيح للضيوف الحصول على خصم 30%، وذلك حتى 20 فبراير. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل المواطنون الكويتيون على عرض "تذكرتين بسعر واحدة"، ما يتيح بدخول طفل دون 12 عاماً مجاناً مع كل تذكرة للكبار، وذلك من 21 إلى 25 فبراير.