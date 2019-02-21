قرقاش: الجهود القطرية الأخيرة للتواصل والاعتذار للرياض باءت بالفشل

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش إن هناك مشكلة جوهرية في الاستراتيجية القطرية للخروج من الأزمة. مشيرا الى أن الجهود القطرية الأخيرة للتواصل وللاعتذار للرياض باءت بالفشل.

وقال قرقاش في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هناك مشكلة جوهرية في الاستراتيجية القطرية للخروج من الأزمة، تبني الملف اليتيم في المحافل الدولية لم يكن ناجحا، واتضح للدوحة ان لتأثير منصاتها الإعلامية حدود، أما المرحلة الحالية المتمثلة في تبني الملف القانوني والحقوقي فستفشل كما فشلت الجهود السابقة".

وتابع قرقاش: "والمتابع لزيارات الأمير محمد بن سلمان التاريخية لباكستان والهند فلا يغيب عن ناظره ثقل السعودية وحجم دورها، ولا شك ان الدوحة تدرك ذلك وهي تراقب ابعاد هذه الزيارات وتعلم ان مواطنيها يلومونها على سياسة أقصتها من جذورها ومحيطها".

وأشار قرقاش إلى أنه من الواضح أيضا ان الجهود القطرية الأخيرة للتواصل وللاعتذار للرياض باءت بالفشل. قائلا: "فالسعودية دولة الالتزام والوفاء ولم تعهد الغدر بالأصدقاء والحلفاء وهذا الجانب للأسف لا يرد في قاموس الدوحة، ومن هنا تعود الاستراتيجية القطرية للمربع الأول."