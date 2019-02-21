خبير يكشف عن أفضل مقعد على متن الطائرة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال الخبير جون بورفيت إنه يختار دائماً أسوأ مقعد على متن الطائرة لضمان رحلة سلسلة ومريحة، مشيراً إلى مقاعد الصف الأخير.

وكشف جون أنه يختار "أسوأ" مقعد على الطائرة عندما يسافر حول العالم، بحسب موقع "ميرور" البريطاني.

وتفصيلاً، قال الخبير: "مقاعد الصف الخلفي أفضل مكان للرحلات الطويلة بسبب ضمان عدم التعرض للركل، بالإضافة إلى عدم الاصطدام مع الركاب أثناء عبورهم الممر".

وأشار إلى سهولة إمكانية الحصول على مقاعد الصف الخلفي، حيث لا يفضل العديد من الركاب الجلوس في آخر صف من الطائرة.

وأضاف أيضاً "اختيار الصف الأخير قد يكون رائعاً بالنسبة لأولئك الذين لا يرغبون بالجلوس قرب الأطفال، حيث أن العائلات غالباً ما تحجز مقاعد الصفوف الأمامية".