ليدي جاجا تنفصل عن خطيبها كريستيان كارينو

المصدر: لوس انجلوس - رويترز

انفصلت نجمة البوب والمرشحة لجائزة الأوسكار ليدي جاجا عن خطيبها كرستيان كارينو في ثاني علاقة لها تنتهي بالفشل خلال ثلاثة أعوام.

وأكد مندوب عن جاجا التي تبلغ من العمر 32 عاما، تقارير المواقع الإعلامية المعنية بأخبار المشاهير التي أفادت بأن خطبة المغنية وكارينو، الذي كان وكيلها، فُسخت. ولم يذكر أي تفاصيل.

وقال مصدر لم يكشف عن هويته لمجلة بيبول "لم تنجح (العلاقة). العلاقات تنتهي في بعض الأحيان.. لا توجد قصة درامية طويلة".

وتأتي الأنباء عن الانفصال قبل أيام من حفل توزيع جوائز الأوسكار. وجاجا مرشحة في فئة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم الغنائي الرومانسي "مولد نجمة" (إيه ستار إيز بورن).