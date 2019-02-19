نانسي عجرم: الرضاعة الطبيعية من أجمل تجارب حياتي

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

قالت المغنية اللبنانية نانسي عجرم في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن الرضاعة الطبيعية من أجمل التجارب في حياتها موجهة بذلك رسالة للأمهات عن أهمية الرضاعة الطبيعية.

ونشرت نانسي الصورة الأولى لمولودتها الثالثة "ليَا" لتكون أول صورة واضحة لهما معا بعد ولادتها، وقالت: "الرضاعة الطبيعية كانت دائمًا من أجمل التجارب في حياتي. بالنسبة لي، هي الطريقة الأقوى للتواصل مع "لِيا"، تجعلها تشعر بالأمان والحب والإهتمام. ليس هناك شيء طبيعي وصحيح أكثر مما خططت الطبيعة الأم لأن نقوم به".

الرضاعة الطبيعية كانت دائمًا من أجمل التجارب في حياتي. بالنسبة لي، هي الطريقة الأقوى للتواصل مع "لِيا"، تجعلها تشعر بالأمان والحب والإهتمام. ليس هناك شيء طبيعي وصحيح أكثر مما خططت الطبيعة الأم لأن نقوم به. pic.twitter.com/XCisSkkYfL — Nancy Ajram (@NancyAjram) February 19, 2019