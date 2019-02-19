وصفة سحرية لإذابة الدهون والحصول على بشرة جميلة

المصدر: ترجمة موقع "الإمارات اليوم"

نشر موقع صحيفة "لي إيكو" "les Echos" الفرنسية عددا من النصائح التي يتوجب اتباعها للحصول على صحة أفضل، وتحويل هذه النصائح إلى عادات وطقوس نمارسها بشكل يومي.

وكان من أهم هذه النصائح شرب كأس من الليمون، المُضاف إلى ماء فاتر، سواء عند الاستيقاظ أو في نهاية اليوم لما له من فوائد ولا سيما في تفتيت الدهون والحصول على بشرة صحية وجميلة.

وبحسب دكتورة التغذية التي قدمت هذه النصيحة فإنه يجب إضافة الليمون إلى الماء الفاتر كي يسهل على أجسامنا تقبله بسهولة ومن دون عناء.

ويعتبر الليمون الصديق الأول للكبد والشرايين وله فوائد عدة عليها ومنها أنه يخلص الجسم من الدهون المتراكمة على الكبد وينقيه من السموم والشوائب والدهون الضارة بالجسم.

كما يعتبر الليمون الحليف المثالي للتخسيس وتفتيت الدهون. ولهذا تنصح الدكتورة كيت بـ "حمية الليمون" التي تعتمد على إدخاله في الحياة اليومية بجميع الأشكال ومع جميع الوجبات. حيث يمكن إضافته إلى جميع الأطباق التي نتناولها كالأسماك والسلطات، فيقوم بامتصاص الدهون من الوجبات ويجعلها أفضل للصحة.

كما يعزز الليمون بشكل طبيعي الجهاز المناعي للإنسان. وينعكس تأثيره أيضا على البشرة ما يجعلنا نحصل على بشرة صحية ونقية وجميلة.