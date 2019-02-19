علامات قد تؤشر لظهور سرطان عنق الرحم

المصدر: موقع الإمارات اليوم

يشكل مرض سرطان عنق الرحم، المعروف بـ "القاتل الصامت"، رعباً حقيقياً لكثير من النساء دون سن الخامسة والثلاثين، وتكمن خطورته بسبب عدم وضوح معالمه.

وتعتبر أفضل الطرق للوقاية من هذا المرض الخطير على صحة النساء هي الفحص الدوري والمبكر، مع الانتباه لعلامات معينة مثل النزف غير الطبيعي، وظهور التهابات، وبروز غدد، وما إلى ذلك من العلامات التي قد تؤشر إلى ظهور هذا المرض.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، فقد قام العلماء حديثاً بتحديد علامات معينة يجب على النساء الانتباه لها لتفادي تقدم سرطان عنق الرحم، وصعوبة علاجه في حال ظهوره، ومنها:

1- نزيف غير طبيعي، بين فترات الحيض أو أثناء وبعد الجماع.

2- إفرازات المهبل غير المعتادة من حيث الرائحة واللون والكمية.

3- زيادة نزيف الحيض أو نزيف ما بعد انقطاع الطمث.

4- آلام أسفل الظهر.

5- ألم أثناء الجماع.

مع تطور سرطان الرحم، يمكن ظهور المزيد من الأعراض، وهي:

1- كثرة التبول.

2- وجود دم في البول.

3- الإسهال.

4- نزيف من القاع.

5- سلس البول.

6- الوذمة المحيطية (الورم).