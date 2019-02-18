بالفيديو.. سائق حافلة يعكس خط السير على شارع سريع مزدحم

المصدر: ترجمة موقع "الإمارات اليوم"

اكتشف سائق باص في الصين أنه لن يتمكن من عبور بوابات السفر على الطريق السريعة وبعد أن أدرك خطأه قرر العودة وعكس خط السير.

ونشر موقع صحيفة "الديلي ميل" البريطانية مقطع الفيديو الذي يظهر فيه السائق وهو يغير اتجاهه عبر أربعة ممرات من حركة المرور غير آبه بالازدحام الشديد الذي تسبب به.

ويظهر في الفيديو الحافلة الضخمة وقد أخذت عرض الشارع السريع كاملا ما تسبب بعرقلة مرور عشرات السيارات التي ما كان باستطاعة سائقيها سوى الانتظار حتى تتمكن الحافلة من شق طريقها.

ولم يتسبب السائق بأي أذى لأي شخص من السائقين أو السيارات في الوقت الذي كان من الممكن أن يؤدي ما فعله إلى كاثة مميتة.

من جانبها باشرت شرطة المرور في الصين بالتحقيقات وتجهيز مخالفات عدة للسائق.