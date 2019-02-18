دبي تفتتح أول مركز للقهوة في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - وام

افتتح مركز دبي للسلع المتعددة - المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع - اليوم مركز القهوة الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط .

وجاء افتتاح مركز القهوة الذي يمثل منشأة حديثة مكيفة بمساحة تمتد على 7,500 متر مربع خلال معرض " جلفود 2019 " أكبر حدث سنوي في العالم مختص بتجارة الأغذية والمشروبات .

ويوفر المركز دعما لوجستيا فعالا من حيث التكلفة بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي تربط بين المنتجين والمشترين للقهوة من الحقل إلى المستهلك وتشتمل الخدمات الأساسية على التخزين والدعم اللوجستي ومعالجة البن الأخضر وإبرام عقود التحميص والتغليف بالإضافة إلى المزيد من الخدمات المتخصصة لإعادة تعبئة البن الأخضر وتقييم العينات والتدريب.

ويحتوي المركز على مختبر لجودة القهوة ومتخصصين لمراقبة مذاق القهوة ومركز التدريب المميز لجمعية القهوة المتخصصة بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المكاتب التجارية بمساحات مختلفة.

ومن المتوقع أن يقوم المركز بمعالجة نحو 20 ألف طن من البن الأخضر سنويا بقيمة تجارية سنوية تصل إلى نحو 367 مليون درهم "100 مليون دولار أميركي" ويأتي افتتاح المركز بهدف جذب المزيد من التبادل التجاري إلى دبي وتحفيز نمو الاقتصاد الوطني.

حضر حفل الافتتاح الرسمي كل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية" سلطان أحمد بن سليم ومدير عام "غرفة تجارة وصناعة دبي" حمد بوعميم ومدير جمارك دبي أحمد محبوب مصبح وسفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا سالم راشد العويس وسفير جمهورية بنما لدى الدولة إدواردو فونسيكا والقنصل العام لجمهورية إندونيسيا في الإمارات رضوان حسن حيث قاموا بجولة داخل المركز الواقع بالقرب من مركز الشاي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في المنطقة الحرة بجبل علي "جافزا".

وقال الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة أحمد بن سليم على هامش الافتتاح : " إن افتتاح مركز القهوة الذي وضع أول تصور له في عام 2016 يمثل منعطفا تاريخيا سيعزز مكانة دبي في قلب منظومة التجارة العالمية للقهوة ومن شأنه دعمنا في تحقيق رؤيتنا المتمثلة في تلبية احتياجات السوق بطريقة جديدة ومبتكرة " .

وأضاف ابن سليم : " أن دبي تحتل موقعا فريدا يمكنها من خدمة الممر التجاري المهم فيما بين الأسواق الناشئة لمناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا القريبة من المناطق المنتجة للقهوة في أفريقيا والصين والهند وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وسيوفر مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة لتجار القهوة من جميع أنحاء العالم خدمات لوجستية متطورة ومجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة مهيئا لهم جميع مقومات التميز التشغيلي لتلبية الطلب العالمي المتزايد على القهوة إذ لا يوجد في المنطقة حتى الآن منشأة على نفس مستوى المركز من حيث القدرة أو المعدات أو الخبرات التي تسهل التجارة العالمية للقهوة والذي نتطلع لرؤية نتائجه في القطاع مستقبلا " .

تجدر الإشارة إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمدينة دبي يعد صلة وصل بين الأسواق الاستهلاكية سريعة النمو وعالية القيمة في منطقتي الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الدول الرئيسية المنتجة للقهوة في العالم مثل إثيوبيا والهند وإندونيسيا وأوغندا وفيتنام لذلك تمت تهيئة مركز القهوة منذ انطلاق عملياته التشغيلية في نوفمبر 2018 ليكون المركز المفضل للمشترين والتجار والمحامص ومنتجي القهوة المختصة.

ويقدم المركز خدمات أخرى منها ثلاث غرف تذوق مجهزة بالكامل لتمكين المتخصصين من مراقبة مذاق القهوة وفقا لمعايير جمعية القهوة المختصة ومختبرا لجودة القهوة وآلات لتحميص العينات من نوعي "بروبات" و"إكاوا" ومحمصة ديتريش" للعينات الصغيرة لمساعدة العملاء في عملية تقييم الجودة وشحن عينات من البن المحمص والأخضر للمشترين ومحمصتي إنتاج من نوع برامباتي " بسعة 30 و60 كيلو غرام " والتي يمكنها تحميص القهوة المختصة والتجارية.

وتعتبر القهوة من أكثر المشروبات الساخنة استهلاكا وانتشارا على مستوى العالم ويقدر حجم صناعة القهوة العالمية بنحو 367.3 مليار درهم إماراتي " 100 مليار دولار أمريكي " مع توقعات بأن يصل حجم تجارة القهوة في منطقة الشرق الأوسط إلى 16.2 مليار درهم إماراتي " 4.4 مليار دولار أمريكي " بحلول العام 2021 وفقا لمؤسسة " يورومونيتور".