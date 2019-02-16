الأوسكار يتراجع عن تقديم 4 جوائز

المصدر: لوس انجوس - رويترز

قال منظمو حفل جوائز الأوسكار، أمس، إنهم قرروا التراجع عن خطة لتقديم أربع جوائز أوسكار خلال فقرات إعلانية في الحفل الذي سيقام في 24 فبراير وذلك في أعقاب غضب من مخرجين وممثلين وآخرين في هوليوود.

وقالت أكاديمية علوم وفنون السينما في بيان إنها "استجابت لرد الفعل" من أعضاء بالأكاديمية وإن جميع جوائز الأكاديمية وعددها 24 "ستقدم بدون تغيير في شكلنا التقليدي".

كانت الأكاديمية أعلنت أن جوائز الأوسكار لأفضل فيلم قصير وتصوير ومونتاج وماكياج ستقدم خلال الفقرات الإعلانية في الحفل وذلك في إطار خطة لتقليل مدة عرض الحفل وزيادة الإقبال على مشاهدته عبر شاشات التلفزيون.

إعداد وتحرير حسن عمار للنشرة العربية