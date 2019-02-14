مقتل 3 من عناصر الأمن ومزارع بانفجار لغمين قديمين في الأردن

المصدر: عمان - أ ف ب

لقي ثلاثة رجال أمن ومزارع اردني مصرعهم، اليوم، إثر إنفجار لغمين أرضيين في إحدى مزارع منطقة السلط (شمال غرب عمان)، فيما أصيب 7 من عناصر الأمن بجروح، كما افاد مصدر أمني.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن إسمه، إن "صاحب مزرعة في السلط لقي حتفه نتيجة انفجار لغم أرضي قديم بمزرعته".

وأضاف أنه "لدى حضور الأجهزة الأمنية لمعاينة الموقع انفجر لغم ارضي قديم ثان ما أدى الى مقتل ثلاثة رجال أمن وإصابة سبعة آخرين بإصابات متوسطة".

وأشار إلى أن أجهزة الأمن أغلقت المنطقة "للمسح والتحقيق"، ونقلت المصابين إلى مستشفى مدينة الحسين الطبية للعلاج.