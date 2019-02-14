مشاهير يخسرون ملايين المتابعين في يوم واحد.. و"انستغرام" يحقق

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أكّد تطبيق انستغرام أن خطأ غريباً أدى لخسارة حسابات شهيرة ملايين المتابعين بين عشية وضحاها.

وفي بيان صدر يوم الأربعاء، أوضحت الشركة إنها تقوم بالتحقيق بنشاط في القضية وستصلحها في أسرع وقت ممكن.

وخسرت المغنية أريانا غراندي 3 ملايين من متابعيها في يوم واحد، أما نجمة برامج الواقع الأميركية كايلي جينر والمغنية سيلينا غوميز فخسرتا مليون متابع وخسر كل من جوستين بيبر وكيم كارداشيان 1.9 مليون متابع.

ونشرت الشركة تغريدة عبر حسابها في موقع "تويتر" جاء فيها: ""نحن على علم بمشكلة تتسبب في تغيير أرقام متابعي حسابات بعض الأشخاص ونقوم بمعالجة المشكلة".

ويعتقد تقنيون ان تكون المشكلة ضمن حملة كل من تويتر وانستغرام إيقاف الحسابات المشبوهة.