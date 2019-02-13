"كيوبيد الأميركي" خلف القضبان

المصدر: واشنطن -د ب أ

من المحتمل أن يقضي رجل أطلقت عليه السلطات اسم "كيوبيد الفوضى" عيد الحب (فالانتاين) خلف القضبان في ولاية أوهايو، بعد أن جمع بين عدة زوجات في آن واحد في ولايات أميركية مختلفة.

وترك الرجل، واسمه الحقيقي مايكل ميدلتون (43 عاماً) من ولاية مين (شمال شرق)، عدداً من القلوب المحطمة عندما تردد على ولايات مختلفة وتزوج أربع نساء على الأقل.

وقال مارك جوفستاين، المتحدث باسم شرطة مقاطعة فرانكلين، في رسالة بريد إلكتروني لوكالة الأنباء الألمانية إنه يتم احتجاز ميدلتون حالياً، من دون إمكانية إطلاق سراحه بكفالة.

وتم القبض على ميدلتون في أوهايو الأسبوع الماضي بناء على بلاغ تلقته السلطات بوجوده في المنطقة. ومن المقرر أن يمثل للمحاكمة بتهمة تعدد الزوجات.

وأطلق قائد شرطة مقاطعة فرانكلين على الرجل اسم "كيوبيد الفوضى".

كما يواجه الرجل اتهامات أخرى، بينها ممارسة العنف الأسري والقيادة وهو مخمور.