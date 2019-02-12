مقتل 17 شخصا في حريق شب في فندق بنيودلهي

المصدر: نيودلهي -رويترز

قالت السلطات في العاصمة الهندية إن حريقا شب في فندق في نيودلهي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء مما أسفر عن سقوط 17 قتيلا على الأقل الأمر الذي أثار تساؤلات جديدة بشأن معايير السلامة في الفنادق منخفضة الأسعار التي لا تلتزم بإجراءات السلامة.

وأخفقت الحملات المتكررة التي تقوم بها السلطات المدنية لتعزيز معايير البناء وإجراءات السلامة والتأمين ضد الحرائق وعمليات الإجلاء في كبح الانتهاكات في مدينة تشهد توسعا سريعا ويقطنها 18 مليون نسمة.

وقال فيريندرا سينغ نائب رئيس جهاز الإطفاء "لقي 17 شخصا حتفهم. توفوا جراء الاختناق وليس الحريق" مضيفا أنه تم إنقاذ 35 شخصا.

وذكرت وسائل إعلام أن معظم الضحايا كانوا نائمين عندما اندلع الحريق الناجم على الأرجح عن ماس كهربائي.

كان حفل زفاف قد حجز جزءا كبيرا من الفندق الذي يضم 65 غرفة والواقع في حي كارول باغ التجاري. ومن بين القتلى امرأة وطفلا حاولا الهرب بالقفز من نافذة الطابق الخامس.

