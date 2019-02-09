حريق يقتل 3 أطفال ويلتهم 25 منزلا في الفلبين

المصدر: مانيلا 9 شباط/فبراير (د ب أ) -

قال ضابط من إدارة الإطفاء في مدينة بجنوب الفلبين اليوم، إن حريقا اندلع بأحد الأحياء الفقيرة تسبب في قتل ثلاثة أطفال والتهم 25 منزلا.

وأضاف مسؤول الإطفاء أن الأطفال، وأعمارهم 3 و 8 و10 أعوام، كانوا نائمين داخل منزل بمدينة "ماتي" في إقليم "دافاو أورينتال"، على مسافة 1025 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة الفلبينية مانيلا، عندما اندلع الحريق.

وأوضح كريستيان سينا، مدير إدارة الإطفاء بالمدينة، أن جدة الأطفال كانت ذهبت إلى منزل أحد الجيران، في حين خرجت الأم التي تعمل إخصائية تدليك، إلى عملها.

وقال سينا إن الجدة تمكنت من إنقاذ طفلين آخرين، ولكنها عندما حاولت العودة لإنقاذ باقي الأطفال، كان الدخان الأسود الكثيف قد عبأ المنزل.

وتم فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحريق الذي أتى أيضا على حوالي 25 منزلا وأدى إلى تشريد 125 شخصا.