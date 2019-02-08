مقتل 10 في حريق بنادي فلامنغو البرازيلي

أودى حريق في منشأة مخصصة للاعبين الشبان في نادي فلامنغو البرازيلي العريق لكرة القدم، بحياة 10 أشخاص على أقل تقدير بحسب ما ذكرت الجمعة وسائل اعلام محلية.

وقال تلفزيون "غلوبو" إن الحريق الذي شب فجراً في ريو دي جانيرو طال مبنى يضم لاعبين من فئة الشباب تتراوح اعمارهم بين 14 و 17 عاما، وقد أكد متحدث باسم فوج الإطفاء لوكالة فرانس برس أن المنشأة التي اشتعلت فيها النيران كانت مساكن مخصصة للاعبي فرق الشباب.

ووفقا لقناة "سبورتيفي"، لقي 6 لاعبين مصرعهم، فضلا عن 4 موظفين في النادي.

وأظهرت قنوات تلفزيونية العديد من الأقارب يتهافتون الى منشأة "نينيو دو أوروبو" في حي فارغيم غراندي غرب ريو، حيث يتمرن أيضا الفريق الأول لفلامنغو، بعدما علموا بالحريق الذي شب حوالي الساعة 5,00 صباحا (07,00 بتوقيت غرينيتش) وتمت السيطرة عليه بعد ساعتين.

وكانت المنطقة التي تقع فيها المنشأة المتطورة جدا، من أكثر المناطق تضررا من الأمطار الغزيرة التي هطلت ليل الأربعاء الخميس، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص.

ولم تعرف حتى الآن أسباب الحريق في هذه المنشأة التي كان من المفترض أن تستقبل تمارين الفريق الأول الساعة التاسعة والنصف من صباح الجمعة.