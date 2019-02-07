انتشال جثة من حطام طائرة اللاعب إميليانو سالا

المصدر: رويترز-باريس

ذكرت شبكة سكاي نيوز في وقت متأخر يوم الأربعاء، نقلا عن فرع التحقيقات في حوادث الطيران، أن جثة انتشلت من حطام طائرة كانت تقل اللاعب الأرجنتيني المولد إميليانو سالا والطيار ديفيد إبوتسون.

وكان سالا (28 عاما) في طريقه من نانت بغرب فرنسا يوم 21 يناير كانون الثاني للمشاركة في أول مباراة له مع فريقه كارديف سيتي بالدوري الإنجليزي ا