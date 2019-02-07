حيلة بسيطة مكنت رجل صينى من سرقة مليون دولار

المصدر: ك

كتشف مبرمج صيني ثغرة وحيلة بسيطة في ماكينات الصراف الآلي، ومكّنته من سحب مليون دولار نقدًا.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن "تشين تشي شنغ" (43 عامًا) تمكن من سحب حوالى مليون دولار أمريكيمن ماكينات الصراف الآلي التي يشغلها صاحب العمل الخاص به.

وأوضح الموقع أن الثغرة تكمن في أنه اكتشف أن نظام تشغيل ماكينات الصراف الآلي، يوجد به عطل في منتصف الليل تقريبًا، وعند سحب الأموال نقدًا تخرج الأموال، ولكن تظهر رسالة أن العملية "فشلت"، فلا تضاف العملية إلى الحساب.

وقال شنغ إنه بدأ في سحب الأموال في نوفمبر 2016، وحتى يناير 2017، وقام بأكثر من 1358 عملية سحب، دون أن يكتشف النظام المصرفي تلك العمليات.

ولكن البنك اكتشف تلك الثغرة بعدها من خلال مراجعة حساباته، وبالتحقيقات تم التوصل إليه.

وأشار الموقع التقني إلى أن البنك الصيني لم يكن يرغب في توجيه اتهامات جدية إلى المبرمج؛ خوفًا من الدعاية السيئة حول تلك الثغرة، وفضّل الاستعانة به من أجل إصلاح تلك الثغرة؛ خاصة أن المبرمج أعاد إليهم معظم النقود التي سحبها.

وفعليًّا طلب بنك "هواشيا" من الشرطة إسقاط الاتهامات عن المبرمج؛ زاعمًا أنه كان مجرد اختبار لأمن البنك، وأن المبرمج كان يحتفظ بالمال ليرده للبنك؛ لكن السلطات رفضت الأمر، ويقضي المبرمج حاليًا عقوبة السجن لعشر سنوات ونصف العام.