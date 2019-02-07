رفع السن القانونية للتدخين إلى مئة عام ..في هذا البلد

المصدر: لوس انجلوس ــ أ ف ب

قد يضطر سكان ولاية هاواي الأميركية للانتظار طويلا قبل أن يسمح لهم القانون بالتدخين، إذا ما اعتمد مشروع تقدّم به نائب في البرلمان المحلي هدفه رفع السن القانونية لاقتناء التبغ تدريجا لتصبح مئة عام بحلول 2024.

ومن شأن مشروع القانون هذا الذي طرحه النائب الديموقراطي في البرلمان المحلي ريتشارد كريغن أن يتحوّل بحكم الأمر الواقع إلى حظر على منتجات التبغ بحلول العام 2024.

وتتمتّع هاواي راهنا بإحدى أشدّ التشريعات صرامة في مجال التدخين، غير أن كريغن الذي هو في الأصل طبيب طوارئ يرى أنّه لا بدّ من بذل مزيد من الجهود للقضاء على «المنتج الأكثر فتكا في تاريخ البشرية»، وفق ما جاء في النصّ المقترح.