السعودية تفتح تسجيل النساء في كلية الملك فهد الأمنية

المصدر: المصدر: الرياض - د ب أ

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم، فتح باب التسجيل للعنصر النسائي برتبة «جندي» في معهد التدريب الأمني لكلية الملك فهد.

وقالت الإدارة العامة للقبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية في السعودية، في بيان لها، إنه «سيتم استقبال طلبات القبول من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الخميس».

واشترطت الوزارة للقبول أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وأن تكون حسنة السيرة والسلوك والسمعة، وألا يسبق لها التعيين في وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، وألا تكون مستبعدة من أحد المعاهد العسكرية«.

كما تضمنت الشروط المنصوص عليها للقبول أن تكون»المتقدمة لديها هوية وطنية مستقلة سارية المفعول، وألا يقل عمرها عن (21) عاما ولا يزيد على (35) عاما حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب".

وكانت مديرية الأمن العام السعودية أعلنت العام الماضي عن فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف العسكرية النسائية برتبة جندي في سبع مناطق بالمملكة.

